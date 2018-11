Le bénéfice de Cascades grimpe

Kingsey Falls — Cascades a affiché jeudi un bénéfice net de 36 millions ou 38 ¢ par action au troisième trimestre, comparativement à 33 millions ou 35 ¢ par action l’an dernier. Son bénéfice ajusté a été de 38 millions ou 40 ¢ par action, soit deux fois plus que celui de 19 millions ou 20 ¢ par action annoncé au même moment l’an dernier. Ses ventes trimestrielles sont passées de 1,1 milliard il y a un an à 1,17 milliard cette année. Cette amélioration est notamment attribuée à une augmentation de 12 % du secteur des papiers tissu. Le président et chef de la direction de la compagnie, Mario Plourde, a expliqué par voie de communiqué que « de bonnes assises dans le secteur de l’emballage carton-caisse ont été le facteur déterminant de [la] solide performance du troisième trimestre ».