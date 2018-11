Postes Canada: Ottawa menace d’intervenir

Ottawa — Le gouvernement libéral menace d’intervenir pour forcer le syndicat et l’employeur à s’entendre si les grèves tournantes à Postes Canada s’éternisent. « C’est une situation qui nous préoccupe énormément, a indiqué le premier ministre Justin Trudeau jeudi. Autant du côté du syndicat que du côté de la direction, nous nous attendons à ce qu’ils travaillent ensemble. On sait que le temps des Fêtes arrive et les Canadiens utilisent plus Postes Canada à ce moment-là qu’à n’importe quel autre moment de l’année. Alors, je dois dire que s’ils n’arrivent pas à résoudre ce différend entre la direction et le syndicat bientôt, on va regarder toutes les options qui sont sur la table. » Les grèves tournantes ont débuté il y a dix-neuf jours. C’est un changement de ton pour le gouvernement Trudeau puisqu’au lendemain des premiers débrayages, la ministre du Travail, Patty Hajdu, avait indiqué qu’elle ne prévoyait pas d’utiliser une loi de retour au travail « dans un avenir rapproché ». Le gouvernement de Stephen Harper avait utilisé une telle loi en 2011. Le mandat du médiateur spécial Morton Mitchnick dans le dossier de Postes Canada vient d’être prolongé de quatre jours, a indiqué la partie syndicale mercredi, qui poursuivait ses moyens de pression, notamment dans certaines régions de l’Ontario et du Québec.