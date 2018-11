Toshiba se restructure encore

Tokyo — Toshiba, victime d’une succession de crises internes ces dernières années, a annoncé jeudi en marge de ses résultats une volée de mesures pour tenter de se remettre durablement sur pied par la réduction de 5 % de ses effectifs et la liquidation ou la cession de filiales. Si le conglomérat industriel japonais a pu afficher un bénéfice net record de 1082 milliards de yens (12,5 milliards $CAN) pour les mois d’avril à septembre, il s’agit d’un résultat en trompe-l’oeil pour ainsi dire, entièrement dû à la somme énorme encaissée lors de la vente de la lucrative filiale de puces-mémoires Toshiba Memory. Sans cette vache à lait cédée à un consortium, Toshiba n’est plus que l’ombre de lui-même et avoue chercher désormais un moyen de garantir son avenir en limitant les risques. Est prévue la suppression en cinq ans de quelque 7000 emplois sur les 140 000 que compte Toshiba, un géant aux multiples filiales dont le nouveau p.-d.g. voudrait réduire le nombre de 25 % tant au Japon qu’à l’étranger. Toshiba va aussi mettre en oeuvre un plan de rachat de ses propres actions au cours de l’année à venir portant sur 40 % des titres en circulation.