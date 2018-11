Pages Jaunes renoue avec la rentabilité

Pages Jaunes a annoncé un bénéfice net de 27,2 millions, ou 1,03 $ par action, pendant la période, comparativement à une perte de 7,2 millions, ou 27 ¢ par action, l’an dernier. L’amélioration du bénéfice net s’expliquerait essentiellement par l’augmentation du bénéfice d’exploitation, par la baisse de la dotation aux amortissements, par un profit à la vente des actifs liés aux activités de RedFlagDeals et par la reprise d’une charge d’impôt de 18,3 millions comptabilisée à l’égard d’années d’imposition antérieures. Ses revenus trimestriels ont chuté de 45,5 millions, ou 25,9 %, à 103,2 millions. La dégringolade est imputée à la baisse des produits tirés des médias et solutions numériques et des médias imprimés dans tous les secteurs, ainsi qu’aux cessions ayant eu lieu aux deuxième et troisième trimestres de 2018.