Une Australienne nommée à la présidence du CA de Tesla

Elon Musk, l’emblématique et fantasque patron de Tesla en bisbille avec les autorités américaines, devra désormais partager le pouvoir avec Robyn Denholm, une Australienne nommée mercredi à la présidence du conseil d’administration.

Le constructeur américain de véhicules électriques met ainsi fin à plusieurs semaines de conjectures après l’accord scellé fin septembre entre M. Musk et le gendarme boursier américain (SEC) au terme duquel il devait abandonner ce poste, mais pouvait rester directeur général. Le milliardaire, qui continuera donc à être responsable des activités de Tesla au jour le jour, a salué cette décision dans un tweet, remerciant Mme Denholm d’avoir « rejoint l’équipe » et l’assurant de son « grand respect ». « Très hâte de travailler ensemble », y écrit-il.

Photo: Tesla Inc. via AP

« Je crois en cette entreprise, je crois en sa mission et j’ai hâte de travailler avec Elon et l’équipe de Tesla pour générer une rentabilité durable et maintenir la valeur de l’action sur le long terme », a de son côté déclaré Robyn Denholm, actuelle directrice financière du géant australien des télécoms Telstra et âgée de 55 ans. Elle était déjà membre du conseil d’administration du constructeur automobile américain depuis 2014.

Lorsque la SEC avait dévoilé son accord avec Tesla, plusieurs analystes et investisseurs avaient souligné l’importance de nommer à la tête du conseil d’administration une figure capable de tenir tête à M. Musk. Symbole de son entreprise et de sa marque, le milliardaire se donne corps et âme, répondant directement aux clients via son compte Twitter à toute heure et n’hésitant pas à dormir dans son usine de Fremont près de San Francisco pour respecter les objectifs de production de son dernier-né, le Model 3.

Mais il est aussi connu pour ses coups de sang et ses déclarations fracassantes. Il avait surtout créé la stupeur en affirmant dans un tweet, en cours de séance le 7 août, qu’il voulait retirer son groupe de la Bourse au prix de 420 $US l’action et qu’il avait pour ce faire « sécurisé » les financements nécessaires. Il n’en était rien, selon la SEC, qui avait déposé une plainte contre Elon Musk en septembre, estimant qu’il avait trompé les investisseurs. Tesla s’était alors effondrée sur les marchés, son titre abandonnant quelque 14 % lors de la séance boursière du lendemain.

Le fantasque patron de Tesla et la SEC ont finalement scellé un accord mettant fin aux poursuites, prévoyant la nomination d’une nouvelle personne la tête du conseil d’administration et des amendes de 20 millions pour Tesla et son fondateur. La SEC a aussi exigé que le groupe mette en place un système pour superviser les déclarations publiques de M. Musk.

L’épisode ne l’a cependant pas dissuadé de continuer à écrire sur Twitter de manière débridée, le médiatique patron partageant samedi encore ses souvenirs de l’époque où il « était une éponge », « à l’ère précambrienne ».

Avant d’atterrir chez Telstra, où elle a occupé les fonctions de directrice de l’exploitation pendant un an et demi puis de directrice financière, Robyn Denholm a travaillé dans d’autres entreprises technologiques, comme Juniper Networks et Sun Microsystems, ainsi que chez Toyota.

« Robyn a une expérience solide à la fois dans l’industrie de la tech et de l’automobile, et elle a aussi largement contribué à faire de Tesla une entreprise rentable pendant ses quatre années passées en tant que membre du conseil d’administration », a relevé Elon Musk dans le communiqué.