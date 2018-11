Profits en hausse pour iA Groupe financier

Pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre, iA Groupe financier a inscrit un bénéfice net de 164,9 millions, ou de 1,50 $ par action, et un rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires de 12,2 % pour les 12 derniers mois. Il s’agit d’une hausse de 14 % sur le bénéfice de 144,9 millions, ou de 1,35 $ l’action, comptabilisé au troisième trimestre de 2017. Pour les neufpremiers mois, le bénéfice net atteint les 463 millions, ou 4,23 $ par action, soit 21 % de plus que les 383 millions (3,57 $ l’action) de la période correspondante de 2017. Pour l’ensemble de l’année, l’institution québécoise cible un bénéfice par action dans la fourchette 5,20-5,60 $ et un rendement sur fonds propres entre 11 et 12,5 %.