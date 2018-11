Reprise des pourparlers à l’aluminerie ABI

Les négociations visant à dénouer l’impasse dans le conflit de l’aluminerie ABI, à Bécancour, vont reprendre sous peu, a annoncé mercredi le ministre du Travail, Jean Boulet. Un conseil de médiation sera mis sur pied afin de trouver une entente d’ici le 30 novembre, a-t-il indiqué. Après cette date, le conseil, présidé par Lucien Bouchard, devra préparer une « hypothèse de règlement » qu’il remettra aux parties une semaine plus tard. Les 1030 travailleurs syndiqués de l’aluminerie, propriété d’Alcoa et de Rio Tinto, sont en lockout depuis le 11 janvier 2018. Parmi les enjeux figurent le régime de retraite et l’ancienneté.