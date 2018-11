Transat s’associe avec easyJet

Air Transat s’est associé avec le transporteur easyJet et sa plateforme Web Worldwide by easyJet. Le site distribue dorénavant les vols d’Air Transat. Les clients de la composante aérienne du voyagiste Transat A.T. qui transitent par l’aéroport Londres-Gatwick peuvent se diriger vers destinations en Europe et en Afrique sur les ailes d’easyJet. Air Transat offre des vols directs quotidiens vers l’aéroport londonien au départ de Toronto, et six liaisons par semaine au départ de Montréal.