La SCHL prévoit une activité plus modérée

L’activité du marché immobilier canadien devrait connaître une modération au cours des deux prochaines années, alors que la croissance des prix de l’immobilier commence à ralentir pour s’aligner davantage sur les données fondamentales de l’économie, a indiqué mardi la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Ces prévisions pour 2019 et 2020 sont tirées du rapport 2018 Perspectives du marché de l’habitation publié mardi par la SCHL. Selon les perspectives établies par la SCHL, les mises en chantier d’habitations au Canada se chiffreront entre 193 700 et 204 500 en 2019, suivant ainsi une tendance à la baisse qui touchera à la fois les maisons individuelles et les logements collectifs. Les ventes MLS devraient s’établir entre 478 400 et 497 400, et les prix MLS, entre 501 400 et 521 600 $.

« Ce que nous retenons surtout de nos perspectives cette année, c’est la modération de l’activité qui s’annonce sur les marchés de l’habitation du Canada en 2019 et 2020 », a affirmé dans un communiqué l’économiste en chef de la SCHL, Bob Dugan. « Les mises en chantier d’habitations devraient diminuer par rapport aux niveaux plus élevés que nous avons observés récemment. Selon nos prévisions pour 2019 et 2020, les ventes de logements existants resteront inférieures au sommet récent, tandis que les prix s’établiront à des niveaux plus en phase avec les facteurs économiques fondamentaux, comme la croissance du revenu, de l’emploi et de la population. »

Les mises en chantier d’habitations et les ventes de logements existants seront soutenues au Québec, prédit la SCHL, mais le ralentissement de la croissance économique et la hausse des coûts d’emprunt modéreront l’activité jusqu’en 2020. Les mises en chantier d’appartements continueront de prédominer, tandis que la demande de maisons individuelles existantes restera relativement forte.

En 2018 et 2019, la demande augmentera un peu plus vite que l’offre sur le marché locatif de Montréal, ce qui exercera une certaine pression à la baisse sur le taux d’inoccupation. La demande sera soutenue sur l’horizon prévisionnel par la hausse du solde migratoire.

L’activité sera soutenue dans la région de l’Atlantique, surtout en Nouvelle-Écosse. Dans cette province, les ventes et les prix moyens des logements existants devraient augmenter, tandis que la demande de logements locatifs fera croître la construction d’appartements.