Ventes résidentielles en hausse à Montréal

Selon les données de la Chambre immobilière du Grand Montréal puisées sur le réseau Centris des courtiers immobiliers, 3731 ventes résidentielles ont été conclues en octobre, en hausse de 11 % sur un an. Cela représente un record pour cette période de l’année et une 44e hausse mensuelle consécutive. Le segment de la copropriété a été le plus actif, avec une hausse des transactions de 22 %. Les ventes étaient également en hausse, de 6 %, pour les maisons unifamiliales, de 5 % pour les plex de deux à cinq logements. Le prix des propriétés unifamiliales et des copropriétés a progressé de 4 % chacun par rapport à octobre 2017, pour des prix médians respectifs de 329 250 $ et de 265 000 $. Le prix médian des plex a bondi de 11 %, à 525 000 $. On dénombrait 21 515 inscriptions résidentielles en vigueur, soit 17 % de moins qu’un an plus tôt.