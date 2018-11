Amazon scinderait son nouveau siège social

Photo: Ross D. Franklin Associated Press

New York — Le mastodonte américain du commerce en ligne Amazon a refusé mardi de commenter des informations selon lesquelles il envisage de diviser son nouveau siège social entre deux sites, probablement à New York et à Arlington, en Virginie. Le Wall Street Journal et le New York Times rapportent que la société établirait les nouvelles installations dans la région de Crystal City à Arlington et dans une autre ville. Queens, à Long Island à New York, semble être un choix probable, mais le Wall Street Journal indique que Dallas, au Texas, était également dans la course. Un porte-parole de la société, Adam Sedo, a déclaré qu’Amazon ne commenterait pas les « rumeurs et spéculations ». La décision d’Amazon de créer un autre siège et la promesse de 50 000 nouveaux emplois ont donné naissance à une concurrence féroce. La société a reçu 238 propositions avant de réduire la liste à 20 en janvier. Plusieurs villes canadiennes, dont Montréal et Toronto, avaient soumis leur candidature.