Canada: plusieurs sociétés négligeraient la parité

Ottawa — La majorité des entreprises canadiennes ne surveillent pas de près les écarts de rémunération ou d’avancement entre les hommes et les femmes, ni d’autres mesures clés du progrès à cet égard. Seulement 39 % disposaient de données précises sur les différences de rémunération, selon l’enquête commandée par le Conseil canado-américain pour l’avancement des femmes entrepreneures et chefs d’entreprise. Et 48 % ont indiqué ne pas disposer de données précises sur le pourcentage de femmes au sein de leur direction. Selon l’enquête menée auprès de 150 responsables des ressources humaines au Canada et de 250 aux États-Unis, seulement 36 % des entreprises canadiennes avaient un plan pour faire progresser les femmes aux postes de direction, contre 40 % au sud de la frontière.