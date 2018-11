Ivanhoé forme un partenariat au Brésil

La branche immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé lundi la création d’un partenariat de 890 millions $US au Brésil avec un spécialiste mondial de l’immobilier logistique, Prologis. Le partenariat, Prologis Brazil Logistics Venture, a l’intention de développer et d’exploiter des immeubles logistiques à São Paolo et à Rio de Janerio. La part d’Ivanhoé Cambridge dans le partenariat sera de 80 %. Le portefeuille initial de Prologis Brazil Logistics Venture comprendra des propriétés en exploitation d’environ 640 000 mètres carrés, ainsi qu’une banque de terrains d’une superficie de 150 hectares faisant partie du bilan de Prologis.