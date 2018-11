Perspectives relevées pour Bombardier

Photo: Frederic Scheiber La Presse canadienne

Moody’s relève ses perspectives sur Bombardier , qui passent de « négatives » à « stables ». Sa cote demeure à « B3 », mais l’agence de notation new-yorkaise n’a pas écarté une réévaluation à la hausse. L’analyste Jamie Koutsoukis a expliqué qu’il y avait moins de risques d’exécution chez Bombardier depuis qu’Airbus a pris le contrôle du programme de la C Series — rebaptisé A220 — en plus d’avoir obtenu la certification pour son jet d’affaires Global 7500. Moody’s estime que Bombardier aura accès à des liquidités d’environ 4,2 milliards $US dans la prochaine année, alors qu’elle croit que l’entreprise devra puiser environ 500 millions pour cette période. Et même si Airbus contrôle l’A220, Bombardier devrait contribuer au programme pour au moins 700 millions $US d’ici 2021, rappelle Moody’s.