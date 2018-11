États-Unis: importations chinoises records

Washington — Le déficit commercial des États-Unis s’est une nouvelle fois creusé en septembre, enregistrant des importations records en provenance de Chine malgré les taxes douanières punitives imposées ces derniers mois par le gouvernement Trump. Le déficit des biens et services s’est établi à 54 milliards de dollars avec des exportations et des importations en hausse de 1,5 %, selon les données publiées vendredi par le département du Commerce. À 37,4 milliards (+8,8 %), le déficit sur les échanges de marchandises avec Pékin est à un niveau jamais atteint, a noté le gouvernement américain. Ces données sont publiées alors que le président américain, Donald Trump, et son homologue chinois, Xi Jinping, ont fait part d’une reprise de dialogue jeudi et d’une probable rencontre à la fin du mois pour tenter de résoudre l’épineux dossier commercial. Cumulé depuis le début de l’année, le déficit commercial des États-Unis avec le reste du monde s’inscrit en forte augmentation (+10,1 %) pour atteindre 445,16 milliards, a détaillé le département du Commerce.