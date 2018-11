Statistique Canada révise ses chiffres

Ottawa — Statistique Canada a apporté vendredi une importante correction à ses données sur la balance commerciale d’août afin de tenir compte de l’achat de trois navires, au coût de 600 millions, vers la fin de ce mois. Selon l’agence fédérale, l’excédent commercial de 526 millions initialement annoncé s’est ainsi transformé en un déficit de 551 millions, ce qui représente un revirement dans la balance de plus de 1 milliard de dollars. La révision représentait une augmentation de 981 millions des importations, essentiellement attribuable à l’acquisition de trois brise-glace auprès de la Suède, à la fin d’août. L’agence a aussi fait des révisions dans d’autres catégories pour le mois d’août, notamment en ajoutant pour environ 100 millions d’importations de pétrole brut et pour 100 millions d’importations de biens liés aux avions. Selon Statistique Canada, de plus petites révisions aux données mensuelles sont courantes puisque certaines transactions peuvent parfois être rapportées après la publication des données. Par ailleurs, l’agence a dévoilé les chiffres sur la balance commerciale pour le mois de septembre, qui ont montré un rétrécissement du déficit commercial du Canada avec le reste du monde à 416 millions. Les importations ont diminué de 0,4 % en septembre, tandis que les exportations ont glissé de 0,2 %.