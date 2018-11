La guerre commerciale touche Dorel

La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis a d’importantes répercussions pour les Industries Dorel, qui n’ont d’autre choix que d’augmenter le prix de certains de leurs produits exportés depuis l’Empire du Milieu. Il s’agit d’une autre tuile pour Dorel, qui, plus tôt cette année, a été forcée d’inscrire une charge de créances douteuses de 3,8 millions $US à ses états financiers de l’exercice clos le 30 décembre, en raison de la faillite et de la liquidation du détaillant américain Toys « R » Us. Au troisième trimestre clos le 30 septembre l’entreprise a affiché un bénéfice net de 9,6 millions $US, ou 29 ¢US par action, en baisse d’environ 28 % par rapport à il y a un an. Une hausse des coûts associés à la fabrication des produits vendus explique en partie ce résultat. De son côté, le chiffre d’affaires a grimpé de 4,3 %, à 670,5 millions. Abstraction faite des éléments non récurrents, le bénéfice ajusté de Dorel a plongé de 24 %, à 11 millions, ou 34 ¢US par action.