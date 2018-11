Exxon profite des cours élevés

Photo: J. Scott Applewhite Associated Press

Exxon Mobil, plus grande compagnie pétrolière cotée au monde, a enregistré au troisième trimestre clos le 30 septembre un bénéfice en hausse, soutenu par l’augmentation des prix du pétrole et du gaz, malgré une baisse de ses volumes de production. Ce bénéfice est ressorti à 6,24 milliards $US, soit 1,46 $US par action. Un avantage fiscal de 360 millions a gonflé de 7 ¢US le bénéfice par action. L’agence Reuters souligne que la production équivalent pétrole s’est établie à 3,8 millions de barils par jour, soit une contraction de 2 % sur un an, et celle de gaz naturel a reculé de 4 %. Le bénéfice tiré de la division aval, qui transforme le pétrole en essence et autres produits, a augmenté de 72 % à 1,64 milliard. Le p.-d.g. Darren Woods a déclaré que le groupe avait profité d’une amélioration de ses activités et de l’augmentation des stocks de pétrole de schiste à prix réduit dans l’ouest du Texas et de pétrole dans l’ouest du Canada, poursuit Reuters.