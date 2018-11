SNC-Lavalin améliore son résultat net

Le patron du Groupe SNC-Lavalin a tenté d’amoindrir les inquiétudes relatives aux accusations criminelles qui pèsent contre l’entreprise et aux tensions diplomatiques avec le gouvernement saoudien. « Malgré les problèmes politiques auxquels nous avons dû faire face, notre entreprise est solide », a assuré le chef de la direction, Neil Bruce, à des analystes lors d’une conférence téléphonique. En Arabie saoudite, « nous continuons à surveiller la situation de près et nous sommes engagés avec nos clients », a souligné M. Bruce, tout en insistant sur le fait que les 9000 employés et les revenus de l’entreprise dans le pays, qui atteignaient 992 millions l’an dernier, restaient inchangés. SNC a affiché jeudi un bénéfice de 120,7 millions, ou 69 ¢ par action, pour son troisième trimestre clos le 30 septembre, en hausse par rapport à celui de 103,6 millions, ou 59 ¢ l’action, de l’an dernier. Les revenus ont reculé à 2,56 milliards, en regard de ceux de 2,63 milliards. Sur une base ajustée, SNC a engrangé 96 ¢ par action pour le trimestre, en hausse par rapport à un bénéfice ajusté de 78 ¢ par action un an plus tôt.