Cogeco: des problèmes de plateforme

Au coeur de la transformation numérique de la filiale de Cogeco, une nouvelle plateforme a intégré, au troisième trimestre, 22 anciens systèmes auparavant voués à servir les abonnés de la compagnie établie à Montréal. Ce processus ne s’est pas déroulé sans anicroche et a pris plus de temps que prévu, allant même jusqu’à avoir une incidence sur la performance financière de l’entreprise en raison de défis liés au service à la clientèle. Dans l’ensemble, les activités canadiennes de Cogeco Communications ont vu leur nombre d’abonnés diminuer de 15 953 du côté de la câblodistribution. L’entreprise a également perdu 2965 clients Internet et 16 900 autres du côté de la téléphonie filaire. Pour le quatrième trimestre terminé le 31 août, Cogeco Communications a vu son bénéfice net fléchir de 1,1 %, à 70,5 millions ou 1,43 $ par action, alors que les revenus, stimulés par les activités américaines, ont progressé de 14,9 %, à 634 millions. De son côté, la société mère, Cogeco, a vu son bénéfice net croître de 11 %, à 24,8 millions ou 1,52 $ par action, par rapport à la même période l’an dernier, tandis que ses recettes se sont établies à 660 millions, en progression de 14,1 %.