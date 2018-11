Les États-Unis pèsent sur les profits de Saputo

Saputo a continué de gonfler son chiffre d’affaires grâce à ses acquisitions, mais des conditions de marché plus difficiles aux États-Unis ainsi qu’une baisse du prix des ingrédients ont pesé sur ses profits au deuxième trimestre. La multinationale québécoise a affiché jeudi un bénéfice net de 163,1 millions, ou 42 ¢ par action, en baisse de 12 % par rapport au deuxième trimestre de l’exercice précédent. Dans l’ensemble, les conditions de marché au sud de la frontière et la baisse des prix sur les marchés des ingrédients laitiers et du fromage à l’échelle internationale ont eu une incidence négative de 25 millions sur son bénéfice d’exploitation ajusté, qui a été de 318,5 millions, en baisse de 3,4 %. Pour la période de trois mois terminée le 30 septembre, les revenus ont été de 3,42 milliards, ce qui constitue une progression de 18,6 %. Les ajouts des activités de la coopérative australienne Murray Goulburn, de Betin, de Shepherd Gourmet Dairy et de Southeast Milk ont entre autres contribué à cette augmentation.