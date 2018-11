Résolu gâte ses actionnaires

Photo: Jonathan Hayward La Presse canadienne

Produits forestiers Résolu a décidé de gâter ses actionnaires en leur retournant environ 135 millions $US sous forme de dividende spécial, alors que l’entreprise s’est récemment délestée de certaines usines aux États-Unis. La forestière a annoncé, jeudi, qu’elle versera un dividende en espèces exceptionnel de 1,50 $US par action. Le paiement se fera le 20 décembre aux actionnaires inscrits en date du 6 décembre. Pour la période de trois mois terminée le 30 septembre, Résolu a engrangé un bénéfice net de 117 millions, ou 1,25 $US par action, comparativement à 24 millions, ou 26 ¢US par action, il y a un an. Les ventes se sont chiffrées à 974 millions, en hausse de 10 % comparativement au troisième trimestre l’an dernier. Abstraction faite des éléments non récurrents, Résolu a plus que doublé son profit ajusté, qui s’est établi à 96 millions, ou 1,03 $US par action. Cette performance a répondu aux attentes des analystes sondés par Thomson Reuters Eikon, qui tablaient sur un bénéfice ajusté par action de 71 ¢US.