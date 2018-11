Les investissements stratégiques de BCE rapportent

BCE a affiché jeudi un bénéfice et des revenus plus importants que prévu, la société mère de Bell Canada ayant profité de plusieurs années de lourdes dépenses consacrées à la consolidation de ses activités de télécommunications et de médias. La société montréalaise, qui exploite Virgin Mobile et Lucky Mobile en plus de Bell Mobilité, a ajouté 178 000 abonnés à ses services de téléphonie sans fil, un record pour un troisième trimestre. BCE a affiché jeudi un bénéfice net de 814 millions, soit 90 ¢ par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, comparativement à celui de 803 millions, ou 90 ¢ par action, engrangé au troisième trimestre de 2017. Les revenus d’exploitation ont atteint près de 5,88 milliards, en hausse de 1,4 % par rapport à ceux de près de 5,7 milliards au même trimestre l’an dernier. Sur une base ajustée, le bénéfice de BCE s’est établi à 96 ¢ par action pour le trimestre, en hausse par rapport à celui de 91 ¢ par action il y a un an. Les activités d’Internet à haute vitesse et de télévision Internet de BCE, qui comprennent la marque Bell Fibe, ont enregistré 88 000 ajouts nets d’abonnés, dont 77 000 clients dotés de réseaux de fibres optiques à leur domicile, que Bell considère comme importants du point de vue stratégique.