Le Groupe MTY achète Casa grecque

Groupe d’alimentation MTY a annoncé mercredi qu’une de ses filiales en propriété exclusive a signé un accord en vue d’acquérir la majorité de l’actif de Casa grecque, fondée il y a 38 ans par les frères Peter et Louis Berlemis. La contrepartie totale de la transaction devrait s’élever à environ 19,5 millions, plus la valeur des stocks à la clôture, qui est estimée à environ 3 millions. Le réseau Casa grecque compte actuellement 31 restaurants franchisés en exploitation, tous situés au Québec. Le réseau a généré des ventes de plus de 45 millions en 2017. Groupe d’alimentation MTY est propriétaire de dizaines d’enseignes, notamment Bâton Rouge, Ben Florentine, Mike’s, La Crémière, Sushi Shop, Valentine et Vieux Duluth.