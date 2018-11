Le Partenariat transpacifique entrera en vigueur cette année

L’annonce, mercredi, de la ratification par l’Australie du Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) permettra l’entrée en vigueur dès cette année du traité de libre-échange dont fait aussi parti le Canada avec 10 autres pays. L’Australie est le sixième pays signataire à avoir ratifié l’entente depuis sa conclusion au mois de mars, après le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Mexique, Singapour et le Canada, dans ce dernier cas pas plus tard que lundi. C’était le nombre minimal requis pour déclencher un compte à rebours de 60 jours après quoi le traité commencera à s’appliquer. Regroupant 500 millions de personnes, la nouvelle zone de libre-échange représente plus de 15 % de l’économie mondiale et comptait aussi les États-Unis jusqu’à ce que le président Donald Trump s’en retire aussitôt arrivé à la Maison-Blanche. Les cinq autres pays signataires sont le Brunei, le Chili, la Malaisie, le Pérou et le Vietnam.