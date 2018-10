Postes Canada: la grève prend fin à Montréal

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Ottawa — La grève des employés de Postes Canada à Montréal prend fin mardi soir alors que le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) poursuit ses moyens de pression un peu partout au pays. Le STTP a annoncé tard mardi que les 6000 employés membres de la section locale de Montréal retournaient au travail à 23 h 30, après une grève de 25 heures, déclenchée lundi soir. En plus de toucher l’île de Montréal, la grève devait aussi toucher mardi les villes de la Rive-Nord et de la Rive-Sud, dont Terrebonne, Laval, Chambly, La Prairie, Saint-Bruno, Châteauguay et Beauharnois. Au moment de lancer ses premiers débrayages, le STTP avait décrété qu’ils auraient une durée de 24 heures. Ce principe ne semble plus être systématiquement observé. Au moment où la grève était déclenchée dans la métropole québécoise, lundi soir, la présidente de la section locale de Montréal, Lise-Lyne Gélineau, avait réitéré que la charge de travail était l’un des enjeux au coeur du litige, disant que les ventes en ligne amènent de plus en plus de colis à livrer pour ses membres.