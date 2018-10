Postes Canada: au tour des employés de Montréal

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Les membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) de la section locale de Montréal sont en grève depuis 22 h 30, lundi soir. La présidente de la section locale de Montréal, Lise-Lyne Gélineau, a expliqué que le débrayage concernait la grande région de Montréal et que la section locale montréalaise comptait 6000 employés. Elle a ajouté que la grève serait en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Au moment de lancer ses premiers débrayages, le STTP avait décrété qu’ils auraient une durée de 24 heures. Ce principe ne semble plus être systématiquement observé.