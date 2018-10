Le profit de WestJet plonge

Calgary — Le bénéfice du transporteur aérien WestJet a plongé à 45,9 millions ou 40 ¢ par action au troisième trimestre, comparativement à 135,9 millions ou 1,15 $ par action l’an dernier. Ses revenus trimestriels sont passés de 1,21 milliard il y a un an à 1,26 milliard cette année. WestJet attribue la chute de son bénéfice trimestriel à un environnement très compétitif et à une hausse du coût du carburant. Le coût par litre était en augmentation de 37,1 % par rapport à l’an dernier. Les sièges-milles offerts ont progressé de 9,9 % et les passagers-milles payants, de 8,6 %. Son coefficient de remplissage a glissé à 84,6 %, contre 85,7 % il y a un an.