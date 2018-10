General Electric réduit son dividende

New York — General Electric (GE), empêtré dans des difficultés depuis deux ans, a annoncé mardi des mesures draconiennes pour tenter d’enrayer l’hémorragie de sa division énergie (Alstom), qui lui a valu d’afficher une perte de 22,8 milliards au troisième trimestre. Fait rarissime pour une entreprise qui a toujours été considérée comme un placement de référence aux États-Unis, les actionnaires du conglomérat industriel ne percevront plus que 1 ¢ de dividende, au lieu des 12 ¢ qui leur avaient été promis il y a encore quelque temps. C’est la première grande mesure du nouveau p.-d.g., Larry Culp, 55 ans, en poste depuis le 1er octobre avec pour mission de redresser le géant américain. Et c’est seulement la troisième fois depuis la Grande Dépression de 1929 que GE, qui a distribué plus de 150 milliards de dollars de dividendes depuis 2000, réduit la rémunération de ses actionnaires. Cette décision est due à des résultats trimestriels décevants, principalement à cause de lourdes charges d’un montant total de 22 milliards, dont la moitié porte sur des dépréciations d’actif d’Alstom. Le chiffre d’affaires a diminué de 3,5 %, à 29,6 milliards. Pour repartir de l’avant, GE va scinder la division énergie en deux. Le groupe veut également faire des économies en supprimant le siège de la division, où les problèmes persistent, et fait du retour de la rentabilité dans les activités fragilisées sa priorité des cent premiers jours.