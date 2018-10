Le CN achète Groupe TransX

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) estime que l’acquisition de l’entreprise de camionnage Groupe TransX, réalisée pour un montant non dévoilé, lui permettra d’étoffer son offre de service. Annoncée mardi, cette transaction, qui doit être étudiée par le Bureau de la concurrence Canada et Transports Canada, prévoit que TransX conservera son siège social à Winnipeg, tout en continuant d’exercer ses activités de manière indépendante. « Cette acquisition permet au CN d’approfondir son approche en matière de chaîne d’approvisionnement en solidifiant notre réseau et nos activités intermodales, plus particulièrement le secteur spécialisé en pleine croissance du transport réfrigéré », a estimé le président-directeur général du CN, Jean-Jacques Ruest. Fondée en 1963, l’entreprise de camionnage compte 3000 employés en plus de posséder quelque 1500 camions, 4000 remorques et 1000 conteneurs intermodaux. Elle exploite également 12 terminaux en Amérique du Nord. Si le prix de l’acquisition n’a pas été dévoilé, Benoit Poirier, de Desjardins Marché des capitaux, estime que le CN a payé une fois les revenus générés par TransX, qui, selon la publication Transport Topics, sont estimés à environ 415 millions. Mardi après-midi, à la Bourse de Toronto, le titre de la compagnie ferroviaire prenait 3,54 $, ou 3,29 %, pour se négocier à 111,21 $.