Prudence face aux incitatifs fiscaux, dit Paul Desmarais III

Les incitatifs offerts aux géants numériques étrangers pour qu’ils songent à mettre le pied au Canada sont injustes à l’égard des joueurs locaux, estime Paul Desmarais III, qui fédère les efforts de la famille en matière d’investissement dans les technologies financières.

« La bataille de la main-d’oeuvre est très importante. Beaucoup de dirigeants canadiens ont écrit à ce sujet : on donne plein d’incitatifs à des compagnies comme Amazon et Google pour qu’elles viennent au Canada et ouvrent des bureaux. C’est un jeu à somme nulle », a affirmé mardi M. Desmarais, premier vice-président de Power Corporation, dans le cadre d’une entrevue devant public au Forum Fintech Canada.

« Il n’y a pas de pénurie d’emplois en génie au Canada. Et en célébrant l’arrivée d’un Amazon ou d’un Google, et en leur donnant même parfois des aides fiscales, ça met nos propres entreprises en position désavantageuse », a dit M. Desmarais, interviewé par une animatrice de BNN Bloomberg après son allocution. « Au Québec, la quantité d’incitatifs qui est allée au jeu vidéo est éventuellement problématique lorsqu’on veut créer des champions canadiens. Ça prend des règles du jeu uniformes. »

Un fonds en croissance

Le fonds que dirige M. Desmarais, Portag3, a annoncé en matinée la finalisation d’un deuxième fonds consacré au secteur « fintech », une enveloppe renfermant cette fois 198 millions. Les investisseurs « clés » sont Power, IGM et Great-West, mais le fonds compte aussi sur la contribution de la Banque Nationale, d’Intact, de Guardian Capital Group, de la Banque Équitable, de La Capitale et de SSQ Assurance. La première mouture du fonds a vu le jour en 2016. M. Desmarais en est le président du conseil exécutif alors qu’Adam Felesky occupe le poste de président-directeur général.

Le deuxième fonds pourrait éventuellement atteindre 300 millions, selon la direction de Portag3. À ce jour, l’ensemble des actifs sous gestion totalise 400 millions et le fonds a investi dans une trentaine d’entreprises. Parmi celles-ci figurent le service de conseil financier en ligne Wealthsimple, Albert, une application qui automatise la gestion des finances personnelles, et Alan, une application visant à faire le lien entre les gens et leur assurance maladie.

198 millions Le montant annoncé par Portag3 pour soutenir un deuxième fonds consacré au secteur «fintech»

M. Desmarais fait partie d’une longue liste de présentateurs au Forum Fintech, dont la sixième édition réunit cette année 2500 participants au Palais des congrès de Montréal. L’événement a pris de l’ampleur depuis sa première année d’existence, alors qu’il avait attiré environ 200 personnes. Il compte désormais sur une pléthore de commanditaires, dont Power, Desjardins, BNP Paribas, l’Industrielle Alliance, Investissement Québec, Microsoft, Amazon Web Services et IBM.

L’événement est également un salon où des sociétés comme Croesus, Inovestor et Koïos Intelligence peuvent présenter leurs produits et services.

« On a ici un événement de communauté. Tous les morceaux du casse-tête sont là : les fournisseurs de technologie, les chefs d’affaires, les facilitateurs, les banques, les firmes comptables, etc. Tous les morceaux sont là pour que les sociétés puissent amasser du capital », a dit en entrevue Lou Eccleston, président du Groupe TMX, propriétaire des Bourses de Toronto et de Montréal, et de la Bourse de croissance TSX pour les plus petites entreprises.

L’abondance de moyens technologiques a donné lieu à un écosystème où des entrepreneurs cherchent des capitaux comme ils l’ont rarement fait, a dit M. Eccleston. Le Groupe TMX n’investit pas dans le secteur fintech, car sa mission consiste à aider les entreprises à solliciter le capital du public investisseur, a-t-il précisé. « Nous sommes neutres. Mais on veut les aider. Notre spécialité, c’est le capital de croissance. »