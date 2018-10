IBM sanctionné après le rachat de Red Hat

L’action d’IBM reculait de 5 % lundi au lendemain de l’annonce du rachat pour 34 milliards de l’éditeur de logiciels Red Hat, une opération saluée par les analystes, mais dont ils jugent le prix trop généreux. Celle de Red Hat s’envolait pour sa part de 45 %, reflétant en partie seulement l’énorme prime de 62 % qu’a accepté de verser IBM pour décourager d’autres prétendants, peut-on lire dans un texte de l’agence Reuters. Mais à 169,56 $US, l’action Red Hat reste inférieure au prix de 190 $US offert par IBM, ce qui, selon les analystes, traduit quelques doutes des investisseurs sur la conclusion de l’opération. Ginni Rometty, la p.-d.g. d’IBM, a dit lundi sa conviction de payer le bon prix pour cette acquisition, qui doit permettre au géant des services informatiques de se renforcer dans les logiciels et le stockage de données dématérialisés (cloud ). Des analystes n’excluent pas la perspective d’une offre concurrente d’un autre grand acteur du cloud qui verrait d’un mauvais oeil l’émergence d’un nouveau rival, poursuit Reuters, en désignant Google, Amazon, Microsoft et même Oracle. Ginni Rometty a expliqué à Reuters dimanche que l’acquisition était motivée par la hausse de la demande pour le cloud hybride, qui permet aux entreprises de faire tourner certains de leurs logiciels sur leurs propres centres de données et de les conjuguer avec d’autres éléments utilisant des centres de données gérés par IBM, Amazon Web Services ou Google Cloud, parmi d’autres fournisseurs de services.