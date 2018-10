La Caisse lance les Cheffes de file

La Caisse de dépôt et placement du Québec met sur pied les Cheffes de file. L’initiative rassemble, sur invitation, une cinquantaine de femmes qui jouent un rôle décisionnel et qui sont actionnaires d’une entreprise dont le chiffre d’affaires se trouve entre 5 et 20 millions. Elle vise à favoriser le codéveloppement et l’échange de meilleures pratiques entre entrepreneures qui partagent des réalités et des objectifs similaires. « Le but est d’alimenter leurs réflexions stratégiques, leur permettre de saisir les leviers de croissance à leur portée et générer de la création de valeur au sein de leur entreprise », peut-on lire dans le communiqué. La Caisse offre à ces entrepreneures des ressources et de l’information afin d’appuyer leurs efforts en matière de développement et d’internationalisation.