Nomination chez Bombardier

Bombardier Transport a annoncé la nomination d’Elliot G. Sander au poste de président de la région Amériques de Bombardier Transport. Il succède à Benoît Brossoit, qui aurait demandé à être remplacé pour des raisons personnelles et qui restera dans la société dans un rôle consultatif. Jusqu’à récemment, M. Sander était directeur général des transports mondiaux et des infrastructures américaines chez Hatch. « Reconnu pour avoir transformé plusieurs organisations de premier plan du secteur public à New York, il a été directeur exécutif et p.-d.g. de la Metropolitan Transportation Authority [et] commissaire du département des transports de la ville de New York », peut-on lire dans le communiqué.