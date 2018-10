Grèves tournantes à Postes Canada

Photo: Jason Franson La Presse canadienne

Ottawa — Les grèves tournantes de membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) se poursuivent lundi. Les membres de la section locale de l’archipel des Îles-de-la-Madeleine sont en débrayage depuis minuit et une, samedi, et ils le demeureront lundi. Des grèves tournantes ont aussi éclaté à Pickering, à Oshawa et à Thunder Bay, en Ontario, de même qu’à Brandon et à Winnipeg, au Manitoba. La grève se poursuit également à Niagara Falls, en Ontario, mais les employés de Vancouver et Sudbury sont rentrés au travail. Dans un communiqué, la direction de Postes Canada affirme qu’elle s’est engagée à collaborer afin de régler les problèmes de charge de travail entraînés par l’augmentation des volumes de colis, entre autres.