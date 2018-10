Un groupe de travail pour la volaille et les oeufs

Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Lawrence MacAulay, a annoncé la création d’un nouveau groupe de travail composé de producteurs et de transformateurs de volaille et d’oeufs. « Bien que des consultations officieuses aient déjà été menées auprès des industries de la volaille et des oeufs, le groupe de travail réunira de hauts fonctionnaires d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, des représentants d’organismes et d’associations des industries canadiennes de la volaille et des oeufs et des représentants régionaux », peut-on lire dans un compte rendu. Ce groupe travaillera à l’établissement de stratégies « visant à soutenir pleinement et équitablement les producteurs et les transformateurs pour les aider à s’adapter à l’AEUMC. »