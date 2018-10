Airbus livre son premier A220, à Delta

Photo: Graham Hughes La Presse canadienne

Airbus a livré vendredi son premier avion A220 à Delta Air Lines, la première compagnie aérienne en Amérique du Nord à acheter l’avion anciennement construit sous la bannière C Series de Bombardier . Le directeur général de Delta, Ed Bastian (au centre), a indiqué que les A220 remplaceraient de plus petits jets régionaux et permettraient d’offrir de nouveaux vols en Amérique du Nord. La flotte d’A220 de la société d’Atlanta devrait comprendre quatre appareils cette année et environ deux dizaines en 2019. L’avion de 100 à 150 places est déjà utilisé par trois autres lignes aériennes. M. Bastian était entouré (à gauche) de Guillaume Faury, président de la division des avions commerciaux d’Airbus, et d’Alain Bellemare, président et chef de la direction de Bombardier.