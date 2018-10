Grève-surprise des employés de la SAQ

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Les employés de la Société des alcools du Québec (SAQ) ont déclenché une grève-surprise vendredi après-midi, et le syndicat ne ferme pas la porte à débrayer prochainement s’il juge que la partie patronale n’agit pas correctement avec les travailleurs en moyens de pression. Selon le syndicat, cette grève n’était pas prévue vendredi matin, mais l’employeur aurait menacé certains travailleurs de les renvoyer chez eux en raison des moyens de pression, et il aurait mis sa menace à exécution pour certains, a indiqué Katia Lelièvre, la présidente Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ). « On n’a pas eu le choix de déclencher la grève », a-t-elle tranché. Ce n’est pas la première fois que le syndicat fait un tel coup d’éclat. Le 9 septembre dernier, il avait également annoncé une grève le matin même. Le syndicat a encore en banque 18 jours de grève qui seront « utilisés au moment opportun », selon le SEMB. Mme Lelièvre a affirmé que le syndicat souhaitait arriver à un règlement de la convention collective, qui est échue depuis le 31 mars 2017.