Ottawa: déficit de 1,9 milliard

Ottawa — Le gouvernement fédéral a affiché vendredi un déficit de près de 1,9 milliard pour le mois d’août. Selon la revue financière du ministère des Finances, les revenus ont totalisé près de 25,1 milliards en août, en hausse par rapport à ceux de 22,8 milliards un an plus tôt. Cette augmentation était attribuable à une hausse des revenus fiscaux, des revenus tirés des cotisations d’assurance-emploi et des autres revenus. Les dépenses des programmes ont totalisé près de 25 milliards, comparativement à 23,6 milliards l’an dernier, tandis que les frais de la dette publique ont dépassé les 2 milliards, en hausse par rapport à 1,8 milliard un an plus tôt. Pour les cinq premiers mois de l’exercice en cours, soit la période d’avril à août, le gouvernement fédéral a cumulé un excédent budgétaire de 2,6 milliards, ce qui se compare à un déficit de près de 2,9 milliards pour la même période l’exercice 2017-2018.