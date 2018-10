États-Unis: la croissance toujours soutenue

L’économie des États-Unis a de nouveau affiché une forte croissance à 3,5 % en rythme annuel au troisième trimestre malgré les tensions commerciales, selon la première estimation du département du Commerce publiée vendredi.

Même si cela représente un ralentissement par rapport au trimestre précédent, qui avait inscrit un plus haut en quatre ans à 4,2 %, la progression du PIB du troisième trimestre, soutenue par une forte consommation, est supérieure aux prévisions des analystes. Ceux-ci misaient sur une expansion de 3,3 %.

3,5 % Le taux de croissance des États-Unis en rythme annuel au troisième trimestre

À moins de deux semaines des élections de mi-mandat le 6 novembre, ce rythme soutenu va renforcer les arguments du président Donald Trump, qui a massivement stimulé l’économie grâce à des réductions d’impôt, notamment envers les entreprises. Bien que l’allure de l’expansion ait marqué le pas par rapport au deuxième trimestre et que le président ait clamé cet été pouvoir faire caracoler l’économie à un rythme de 5 %, la performance du troisième trimestre devrait rassurer les marchés très volatils ces dernières semaines.

Les tensions commerciales et une baisse des exportations des biens américains (–3,5 %) — notamment du soja, frappé par les représailles tarifaires chinoises — expliquent le ralentissement par rapport au deuxième trimestre. Autre côté de la médaille, les importations, qui représentent un coût pour le PIB, ont paradoxalement fortement augmenté (+9,1 %) malgré les taxes douanières. En achetant plus, les importateurs semblent avoir anticipé en juillet et août la deuxième salve de tarifs sur les produits chinois imposés en septembre.

Mais globalement, c’est la consommation des Américains, locomotive traditionnelle de la première économie mondiale, qui a tiré l’expansion du troisième trimestre.

Sur l’année, la croissance américaine devrait s’établir à 3,1 %, selon la Réserve fédérale, qui a récemment relevé sa prévision, ou 2,9 % selon le FMI.