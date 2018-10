Prévisions décevantes pour Amazon

Photo: Mark Lennihan Associated Press

San Francisco — Le géant de la vente en ligne Amazon a vu son bénéfice net exploser au troisième trimestre, mais ses prévisions pour les Fêtes ont été jugées décevantes. L’action perdait plus de 8 % dans les échanges électroniques post-séance à Wall Street. Le groupe de Jeff Bezos prévoit en effet des recettes situées entre 66,5 et 72,5 milliards $US pour le dernier trimestre, celui des fêtes de fin d’année, traditionnellement faste pour Amazon, alors que les analystes tablent sur 73,9 milliards. Au troisième trimestre, à 5,75 $US l’action, le bénéfice a pulvérisé les attentes de Wall Street, mais le chiffre d’affaires, à 56,6 milliards (+29 %) a fait un peu moins bien qu’attendu. Son bénéfice net a explosé au troisième trimestre, à 2,9 milliards, contre 256 millions au troisième trimestre de l’an dernier. Une nouvelle fois, le groupe doit en grande partie sa bonne santé du troisième trimestre à Amazon Web Services (AWS), son activité de « cloud » devenue sa vache à lait. AWS a rapporté 6,7 milliards de revenus (+45 %), pour un bénéfice opérationnel pratiquement doublé à 2,07 milliards.