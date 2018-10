Shopify a perdu 23,2 millions

Toronto — Shopify a encaissé une perte de 23,2 millions $US, ou 22 ¢US par action, au troisième trimestre même si ses revenus ont bondi de 58 %. Le géant ontarien du commerce en ligne avait affiché une perte de 9,4 millions, ou 9 ¢US par action, au même moment l’an dernier. Ses revenus trimestriels sont passés de 171,5 millions à 270,1 millions. Son bénéfice ajusté s’est chiffré à 4 ¢US par action, comparativement à 5 ¢US il y a un an. Shopify fournit la plateforme de vente de cannabis en ligne de dizaines de gouvernements provinciaux et de producteurs autorisés.