Une mise à jour économique le 21 novembre

Ottawa — La mise à jour économique du gouvernement fédéral sera livrée le 21 novembre prochain. Le ministre des Finances, Bill Morneau, profitera de son énoncé économique automnal pour annoncer le plan des libéraux visant à renforcer la compétitivité et à dissiper les craintes voulant que le Canada ait perdu une partie de son pouvoir d’attraction pour les investissements d’entreprises. Le monde des affaires canadien et, plus récemment, un comité du Sénat ont appelé M. Morneau à réduire l’impôt des entreprises afin d’empêcher le pays de prendre du retard dans la foulée de la mise en oeuvre d’une importante réforme fiscale et réglementaire aux États-Unis. Des sources au fait du plan du gouvernement ont toutefois indiqué que M. Morneau envisageait des mesures ciblées pour résoudre les problèmes de compétitivité, plutôt que de larges réductions d’impôt pour les sociétés. Dans le plus récent budget fédéral, M. Morneau prévoyait un déficit de 18,1 milliards pour l’exercice 2018-2019, et des déficits annuels diminuant graduellement jusqu’à 12,3 milliards en 2022-2023. Ces projections incluent des coussins annuels de 3 milliards pour parer aux risques.