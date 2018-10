Mélanie Dunn préside le CA de la Chambre de commerce

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a annoncé la nomination de Mélanie Dunn à la présidence de son conseil d’administration pour l’année 2018-2019. Mme Dunn, qui a occupé le poste de membre du comité de direction au cours de la dernière année, succède à Sean Finn, vice-président directeur, services corporatifs et chef de la direction des affaires juridiques du CN. La Chambre ajoute que sur les 25 membres que compte son conseil d’administration 2018-2019, 15 sont des femmes. Mélanie Dunn est présidente et chef de la direction de Cossette et membre de l’équipe de direction de Vision7 International.