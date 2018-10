La croissance du Québec s’accélère

La croissance du PIB québécois s’est accélérée en juillet. L’essentiel de l’élan est venu du côté de la production de biens.

Le PIB du Québec s’est accru de 0,5 % en juillet, après avoir connu une hausse de 0,2 % en juin. À titre de comparaison, au Canada, la progression du PIB se chiffre à 0,2 %. L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a fait ressortir une progression de 0,8 % du niveau d’activité des industries productrices de biens, l’augmentation dans les secteurs de « l’extraction minière, pétrolière et gazière (+ 13,5 %), de la fabrication (+ 0,8 %) ainsi que de l’agriculture et foresterie (+ 2,4 %) excédant les pertes enregistrées dans la construction (– 1,2 %) et dans les services publics (– 0,6 %) ».

Dans les services, la production a augmenté de 0,3 % en juillet.

0,5% L’accroissement du PIB du Québec en juillet

Au cours des sept premiers mois, le PIB du Québec a crû de 3 % par rapport à la même période de 2017. « Le secteur de la fabrication se démarque pour sa participation au cumul de l’année 2018. Pour la période allant de janvier à juillet 2018, il a augmenté sa production de 4 % par rapport à la même période de 2017 », souligne l’ISQ.

L’économiste Marc Pinsonneault, de la Banque Nationale, retient que cette poussée de juillet n’est pas soutenable, d’autant qu’elle s’appuie sur un rattrapage dans le secteur minier et sur une augmentation de l’activité dans le secteur manufacturier limitée à quelques industries. « Il n’en demeure pas moins que la performance de l’économie du Québec depuis 2017 est remarquable […] Une confirmation du gain du PIB réel de juillet dans le prochain rapport amènera probablement une révision à la hausse de la croissance économique du Québec en 2018, que nous établissons présentement à 2,4 % (par rapport à 2 % pour l’ensemble du Canada), un rythme bien plus élevé que celui du PIB potentiel », écrit l’économiste.