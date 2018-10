Boeing surpasse les attentes

Photo: Jason Redmond Agence France-Presse

Chicago — La performance du géant américain de l’aéronautique Boeing a surpassé les attentes de Wall Street au troisième trimestre. Boeing a affiché mercredi un profit trimestriel de 2,36 milliards $US, soit 4,07 $US par action. Son bénéfice ajusté s’est chiffré à 3,58 $US par action. Les analystes interrogés par la firme Zacks Investment Research tablaient sur un bénéfice de 3,45 $US par action. Les revenus trimestriels de 25,15 milliards annoncés par Boeing surpassent les 23,72 milliards prédits par les analystes. Le titre de Boeing est en hausse de 19 % depuis le début de l’année, et de 33 % sur douze mois.