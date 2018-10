La vache bleue sur les contenants Lactancia et Béatrice

Parmalat a annoncé mercredi que le logo des Producteurs laitiers du Canada — la vache bleue — sera désormais visible sur les contenants de ses marques Lactancia et Béatrice au Canada. Ce déploiement devrait s’effectuer au cours des trois à quatre prochains mois, soit le temps d’écouler les stocks actuels, a indiqué le géant européen, présent au pays par l’entremise de sa filiale Parmalat Canada. La présence du logo de la vache bleue confirmera que le lait Lactancia et Béatrice est 100 % canadien, ce qui était déjà le cas avant l’annonce de mercredi. Le Canada a ouvert une brèche de 3,59 % du marché des produits laitiers en concluant l’Accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC). Pour le moment, le lait Fairlife, une coentreprise du géant Coca-Cola, est présent sur les rayons des supermarchés et épiceries, et est produit aux États-Unis.