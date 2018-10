ADM: trafic passagers en hausse de 6,9%

Aéroports de Montréal (ADM) a souligné que Montréal-Trudeau a accueilli 5,8 millions de passagers au troisième trimestre 2018, pour un total de 15 millions pour les neuf premiers mois de l’année. Cela représente des augmentations de 6,8 % et 6,9 % respectivement par rapport aux périodes correspondantes de 2017. Quant aux résultats financiers, le bénéfice d’exploitation s’est établi à 106,8 millions pour le troisième trimestre de 2018, en hausse de 12,3 millions ou de 13 % par rapport à la période correspondante de 2017. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2018, il s’est chiffré à 255,9 millions, en hausse de 31,8 millions ou de 14,2 %. Les produits consolidés se sont élevés à 184,6 millions pour le troisième trimestre 2018, une augmentation de 10,6 %. Après neuf mois, ils ont progressé de 47,6 millions, ou de 10,8 %, à 489,4 millions. « Avec l’ajout de Vienne à la desserte aérienne en avril 2019, 150 destinations seront bientôt offertes au départ de Montréal-Trudeau, dont 91 à l’international. Les transporteurs Aer Lingus et Austrian Airlines ont annoncé leur arrivée à Montréal pour l’année 2019. Il s’agira des 36e et 37e transporteurs aériens à Montréal-Trudeau », a précisé ADM.