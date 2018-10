La Caisse et le Fonds de solidarité dans Groupe Océan

La Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ ont annoncé une prise de participation minoritaire totalisant 112 millions, investis en parts égales, dans Groupe Océan. « Cet investissement permettra à Groupe Océan d’assurer la poursuite de son plan de croissance qui repose essentiellement sur l’expansion de ses activités au Canada, la continuité de son développement mondial et l’acquisition de nouveaux équipements », peut-on lire dans le communiqué. Océan offre des services maritimes principalement au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Alberta et maintenant dans les Caraïbes. Près de 900 employés se déploient dans les trois principaux secteurs d’activités complémentaires offerts par Océan, à savoir la construction et la réparation navales, le remorquage portuaire et le transport, ainsi que la location d’équipements maritimes spécialisés et le dragage.