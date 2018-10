Lockout chez ABI: la direction se plaint à la police

La police de Trois-Rivières a dû intervenir pour expulser une quarantaine de manifestants qui étaient entrés dans un local où se tenait une réunion de patrons de l’Aluminerie de Bécancour — où un lockout sévit depuis le 11 janvier. Il n’y a eu aucune arrestation, mais la direction d’ABI a déposé une plainte.

La direction d’ABI affirme, dans un communiqué diffusé lundi, qu’une quarantaine de syndiqués étaient entrés dans le local, vendredi dernier, qu’ils « ont procédé à des techniques d’intimidation, effectué du vol d’information, extirpé des renseignements personnels des employés présents tels que leurs numéros de téléphone et les ont empêchés de poursuivre leur travail ». La direction a refusé de faire d’autres commentaires, après avoir transmis ce communiqué. Elle a précisé avoir déposé une plainte officielle à la police de Trois-Rivières. Et elle a demandé « un suivi auprès des autorités afin d’éviter d’autres incidents ».

Joint au téléphone, le Service de police de Trois-Rivières a confirmé s’être rendu sur place à la suite d’une plainte, vendredi dernier. Il n’y a eu aucune arrestation.

De son côté, en entrevue, le président de la section locale 9700 du Syndicat des Métallos, Clément Masse, a réfuté en bloc les allégations de la direction d’ABI. Il lui reproche de faire tout un plat avec une manifestation d’exaspération, pour tenter de discréditer les travailleurs qu’elle a mis en lockout, il y a plus de neuf mois. « Le tout s’est fait dans l’ordre. D’ailleurs, il y avait des policiers qui ont été appelés sur place et ils n’ont arrêté personne. Tout s’est fait de façon civilisée, respectueuse. Il n’y a pas eu d’insulte faite. Les gens ont tout simplement manifesté leur désir de négocier. Et tout s’est bien déroulé », a assuré M. Masse.

« L’employeur, qui ne commente jamais rien, a décidé d’envoyer un communiqué à tous les médias pour dire qu’il avait fait une plainte. Il faut y voir une stratégie de l’employeur pour essayer de discréditer les travailleurs dans le cadre du conflit, au lieu de se présenter à la table de négociation et de négocier de bonne foi », a critiqué M. Masse.

Les 1030 travailleurs d’ABI, membres du Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, ont été mis en lockout le 11 janvier dernier. Depuis, la direction de l’usine continue d’exploiter l’aluminerie, mais à raison d’une série de cuves sur trois.